Отстраненного из-за стрельбы в Броварах голову полиции Винницкой области назначили советником главы Нацпола
Об этом рассказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает " Укринформ ".
"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа", - сказал Клименко.
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Председатель Нацполиции отметил, что в отношении остальных отстраненных из-за событий в Броварах топ-руководителей полиции Винницкой области сейчас проводится служебное расследование.
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Напомним, 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла масштабная перестрелка с участием примерно ста парней. В области было объявлен план-перехват.
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