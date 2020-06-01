Отстраненного из-за стрельбы в Броварах голову полиции Винницкой области назначили советником главы Нацпола

1 июня, 2020, 12:26

Начальника ГУ ЧП в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником председателя Нацполиции Игоря Клименко

Об этом рассказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает " Укринформ ".

"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа", - сказал Клименко.

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Председатель Нацполиции отметил, что в отношении остальных отстраненных из-за событий в Броварах топ-руководителей полиции Винницкой области сейчас проводится служебное расследование.

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Напомним, 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла масштабная перестрелка с участием примерно ста парней. В области было объявлен план-перехват.

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