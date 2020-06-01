Офис генпрокурора открыл дело о вовлечении несовершеннолетних оккупантами в войну на Донбассе

1 июня, 2020, 20:07

Офис генпрокурора начал производство из-за многочисленных фактов привлечения несовершеннолетних к участию в вооруженном конфликте на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, внес сведения в Единый реестр досудебных расследований об очередных фактах нарушения законов и обычаев войны во время вооруженного конфликта на востоке Украины (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Установлено, что главари незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, с 2014 года массово применяют практику вербовки и привлечения несовершеннолетних из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

"Согласно ст. 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, ратифицированного как Украиной, так и РФ, государства-участники должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в военных действиях", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время приговорами судов 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований. В частности, в сентябре 2014 года главари одного из незаконных вооруженных формирований привлекли несовершеннолетнего, которому в то время исполнилось всего 16 лет, к участию в деятельности этого формирования. Ему выдали огнестрельное оружие и определили задачи по охране и патрулированию захваченного боевиками здания Управления СБ Украины в Донецкой области. Кроме того, несовершеннолетнего привлекали к непосредственному участию в боевых действиях против подразделений сил АТО в районе Донецкого международного аэропорта. Приговором суда он приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца.