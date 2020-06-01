Официальный курс: гривна провалилась относительно евро

1 июня, 2020, 09:25

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны относительно доллара на 4 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 1 июня мая официальный курс установлен на уровне 26,87 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,93 гривны за евро. По состоянию на 29 мая курс был 29,62 гривны.