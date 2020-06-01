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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине нашли тело военного ВСУ с огнестрельным ранением, - пресс-служба подразделения

На Херсонщине нашли тело военного ВСУ с огнестрельным ранением, - пресс-служба подразделения

1 июня 2020 года, около 11 часов утра, на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением

Об этом сообщили на странице 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил в Facebook.

"По предварительной версии следствия - самоубийство. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

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