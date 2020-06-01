 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе оккупанты ранили военного и обстреляли участок разведения сил

На Донбассе оккупанты ранили военного и обстреляли участок разведения сил

1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат

Об этом сообщил штаб ООС.

Неподалеку Гнутова противник открывал огонь из гранатометов различных систем. Впоследствии, агрессор, вблизи этого же населенного пункта, задействовал БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям.

Кроме того, вооруженные формирования РФ целенаправленно дважды обстреляли участок разведения № 3 "Петровское". Около 11.00 из неподконтрольных населенных пунктов Викторовка и Петровское агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать