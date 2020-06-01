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Espreso.tvОбществоМежобластное автобусное сообщение заработало в 10 областях, - Криклий

Межобластное автобусное сообщение заработало в 10 областях, - Криклий

Межобластное автобусное сообщение с 1 июня заработало в 10 областях Украины

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

"С 1 июня возобновили работу 439 пригородных электричек. Они курсируют в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, а также частично в Хмельницкой областях. В этих же регионах по решениям их областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начаты первые автобусные межобластные перевозки", - написал Криклий.

Он добавил, что решение о возобновлении межобластного сообщения в других регионах должны принять областные комиссии.

Министр напомнил, что с 1 июня в Украине также заработали пассажирские перевозки по железной дороге, системы автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах и открылась навигация на Днепре.

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