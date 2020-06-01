Май 2020 года в Киеве оказался самым холодным с начала века

1 июня, 2020, 14:06

Май 2020 года в Киеве оказался самым холодным за 20 лет

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

"Двадцатый май в XXI веке оказался самым холодным, поэтому метеорологическое лето в столице так и не пришло", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составляла + 12,4 ° С, что на 2,8 ° С ниже климатической нормы.

Холоднее всего, уверяют климатологи, в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до + 2,0 ° С, а теплее всего - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 27,6 ° С.

Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 122 мм, или 230% климатической нормы. Он немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым ..

На массиве Черногора в Карпатах 1 июня выпал снег.

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