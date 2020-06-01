Киевский метрополитен возобновил работу после задержания "минера" моста Метро

1 июня, 2020, 16:24

После задержания "минера" моста Метро столичный метрополитен возобновил работу в нормальном режиме

Об этом сообщила пресс-служба метро в Telegram.

"Все станции метрополитена работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.