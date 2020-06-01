Киевский метрополитен возобновил работу после задержания "минера" моста Метро
1 июня, 2020, 16:24
После задержания "минера" моста Метро столичный метрополитен возобновил работу в нормальном режиме
Об этом сообщила пресс-служба метро в Telegram.
"Все станции метрополитена работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
- Напомним, 1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать.
- 1 июня из-за угрозы взрыва моста Метро красная линия Киевского метрополитена работает от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".
- 1 июня начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киев Андрей Крищенко проводит переговоры с "минером" моста Метро.
- Мужчина требовал организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и угрожал взорвать мост Метро.
- Примерно в 15:18 "минера" моста Метро задержали .