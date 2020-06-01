 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКиевский метрополитен возобновил работу после задержания "минера" моста Метро

Киевский метрополитен возобновил работу после задержания "минера" моста Метро

После задержания "минера" моста Метро столичный метрополитен возобновил работу в нормальном режиме

Об этом сообщила пресс-служба метро в Telegram.

"Все станции метрополитена работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

1 июня, 2020 понедельник

31 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать