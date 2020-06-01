Криклий анонсировал 33 новых спецрейса в Украину для возвращения граждан из-за рубежа

1 июня, 2020, 18:09

В понедельник, 1 июня, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал 33 новых спецрейса в Украину для эвакуации граждан из-за рубежа

Об этом Криклий написал в Telegram .

"Продолжаем возвращать наших граждан домой из-за границы. Анонсирован ряд новых специальных рейсов в Украину. До того, как будет восстановлено регулярное пассажирское авиасообщение, наши граждане могут ими воспользоваться", - отметил Криклий.

В список анонсированных рейсов попали такие города: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авив, Лондон, Берлин, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Хельсинки, Аликанте, Неаполь, Стамбул, София, Гамбург, Дубай, Рим, Ереван, Вена, Дели, Париж, Майами, Амман, Шарм-эш-Шейх, Стокгольм, Вильнюс, Оман, Эр-Рияд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

Информация о рейсах и билеты доступны на сайтах авиакомпаний.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с 15 июня в Украине предусмотрено возобновление международного и внутреннего регулярного авиасообщения. Впрочем рейсы внутри страны могут возобновить раньше .

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