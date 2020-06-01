Количество инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило полмиллиона

1 июня, 2020, 12:09

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 превысило 500 тысяч

По состоянию на 1 июня в стране зафиксировано 514 992 случаев заболевания, сообщает Worldometers .

За последние сутки в стране было зафиксировано более 16 тыс новых случаев заболевания.

С начала эпидемии COVID-19 было также зафиксировано 29314 летальных случаев. За последние сутки умерло 480 человек. В то же время более 205 тыс человек успешно прошли курс лечения.

Бразилия находится на втором месте в мире по количеству выявленных заражений, уступая лишь США (более 1,7 млн случаев). На третьем месте оказалась Россия (более 405 тыс заболеваний).

Во всем мире зафиксировано более 6,2 миллиона заражений коронавируса. Число жертв превышает 371 тыс.