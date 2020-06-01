Кабмин заставит владельцев газовых плит купить счетчики за собственные деньги, - Татьяна Бойко

1 июня, 2020, 21:49

Правительство стимулирует розничных потребителей газа устанавливать счетчики, но платить за это будут сами потребители

Об этом Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", сказала в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо" 1 июня.

"Сейчас правительство пошло по такому пути - стимулировать людей установить счетчики за собственные средства. Ведь других способов не существует. Фактически, людей оставляют один на один с идеей, что они должны потратить 5-6 тыс. грн и установить счетчики за свой счет", - сказала Бойко.

Всем остальным категориям населения счетчики на газ установили за счет облгазов, поэтому заставлять потребителей платить собственные деньги - несправедливо, считает она.

Так Бойко прокомментировала инициативу Минэнерго повысить нормы потребления гражданам без счетчиков. По ее словам, изменения в первую очередь "ударят" по тем, кто используют газ только для приготовления пищи, то есть имеют газовую плиту.

"Им постоянно не хватает денег в тарифах облгазов для того, чтобы установить этот учет. И в результате регулятор НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - ред). придумывает какие-то идеи - например, по общедомовым счетчикам, которые также не показывают справедливый объем", - отметила Бойко.

Она подчеркнула, что другого механизма компенсации денег за счетчики потребителям нет.

"Я надеюсь, что у правительства, у народных депутатов хватит здравого смысла для того, чтобы принять изменения в закон. Мне не нравится эта идея, но я не вижу какого-то другого варианта, чем продлить срок и чем распространить государственные программы на установку счетчиков - и, конечно, заставить облгазы выполнить свои инвестиционные программы", - добавила координатор энергопрограмм" Опоры ".

Напомним, Министерство энергетики и защиты окружающей среды 29 мая предложило повысить нормы потребления для граждан, не имеющих счетчиков, что приведет к увеличению платы за газ. Позже документ исчез с сайта Министерства, но он до сих пор доступен в кэше поисковых систем.

Согласно проекту постановления, норма потребления газа не в отопительный сезон вырастет с 3,28 куб.м. до 5,2 куб. м. на человека, если есть газовая плита и централизованное снабжение горячей воды. Если только плита - предлагают повысить норму с 5,39 куб. м. до 7,1 куб. м.