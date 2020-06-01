Футболист "Динамо" подтвердил, что у него коронавирус

1 июня, 2020, 14:53

Вингер львовских "Карпат", права на которого принадлежат "Динамо", Владислав Дубинчак подтвердил, что у него коронавирус

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Фланговый полузащитник уже 2 дня находится на изоляции.

"Хотел поблагодарить всех за поддержку и за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки! Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный. Я соблюдал все необходимые меры профилактики и последние два дня в полной изоляции. Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным! Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался меня шокировала ", - написал Дубинчак.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 19 матчей. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 450 тыс. евро.