Футболист "Динамо" подтвердил, что у него коронавирус
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Фланговый полузащитник уже 2 дня находится на изоляции.
"Хотел поблагодарить всех за поддержку и за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки! Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный. Я соблюдал все необходимые меры профилактики и последние два дня в полной изоляции. Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным! Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался меня шокировала ", - написал Дубинчак.
В текущем сезоне 21-летний футболист провел 19 матчей. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 450 тыс. евро.
Хотел поблагодарить всех за поддержку и за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки! Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный ... именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено. Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня в полной изоляции. Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным! Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался меня шокировала ... надеюсь, что безобразное тестирования, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров и все это лишь злую шутку, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован оказаться в подобных обстоятельствах! Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы