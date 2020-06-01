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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" подтвердил, что у него коронавирус

Футболист "Динамо" подтвердил, что у него коронавирус


фото: fcdynamo.kiev.ua
Вингер львовских "Карпат", права на которого принадлежат "Динамо", Владислав Дубинчак подтвердил, что у него коронавирус

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Фланговый полузащитник уже 2 дня находится на изоляции.

"Хотел поблагодарить всех за поддержку и за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки! Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный. Я соблюдал все необходимые меры профилактики и последние два дня в полной изоляции. Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным! Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался меня шокировала ", - написал Дубинчак.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 19 матчей. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 450 тыс. евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотел поблагодарить всех за поддержку и за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки! Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный ... именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено. Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня в полной изоляции. Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным! Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался меня шокировала ... надеюсь, что безобразное тестирования, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров и все это лишь злую шутку, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован оказаться в подобных обстоятельствах! Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы

Сообщение, пошрений Vladislav Dubinchak (@ dubaa_4444)

 

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