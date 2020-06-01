Экс-нардеп от "Народного фронта" стал помощником руководителя Киевской полиции, - ГПК
1 июня, 2020, 16:06
Бывший депутат от "Народного фронта" Евгений Дейда работает помощником начальника Главного управления Национальной полиции города Киева.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на декларацию Дейдея.
Из декларации, которую Дейда подал в апреле этого года видно, что сейчас он помощник начальника Киевской полиции.
Дейда также указал в декларации, что его жена в мае прошлого года стала обладательницей автомобиля Maserati за 1,5 млн грн.
- В 2017 году Верховная Рада сняла с Дейдея депутатскую неприкосновенность. В то время генпрокурор Юрий Луценко объявил ему подозрение в незаконном обогащении, которое расследовали НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
- В феврале 2019 года статью Уголовного кодекса отменил Конституционный суд.
- Но позже уголовную ответственность за незаконное обогащение восстановили.