Дочь мэра Нью-Йорка задержали во время беспорядков

1 июня, 2020, 11:38

Во время массовых беспорядков в Нью-Йорке была задержана дочь мэра города Де Блазио 25-летняя Кьяра

Об этом сообщает сообщает телеканал NY1 со ссылкой на источники.

Отмечается, что девушку задержали в воскресенье вечером на пересечении Бродвея и двенадцатой улице. Полиция потребовала от толпы очистить дорогу, однако те не подчинились. В результате дочь где Блазио и еще около сотни человек были задержаны.

Кьяру где Блазио обвинили в нарушении общественного порядка, после чего отпустили.

Отметим, что сам Де Блазио относится к ярко выраженного левого крыла Демократической партии.

Беспорядки в Нью-Йорке начались от стадиона Барклайс-центр в Бруклине и постепенно охватили другие районы. В Бруклине прошли столкновения толпы с полицией.

Участники беспорядков сожгли несколько полицейских машин и ограбили магазины.

Из-за беспорядков власти на некоторое время закрывала Манхэттенский мост.

В Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .