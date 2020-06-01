Дочь мэра Нью-Йорка задержали во время беспорядков
Об этом сообщает сообщает телеканал NY1 со ссылкой на источники.
Отмечается, что девушку задержали в воскресенье вечером на пересечении Бродвея и двенадцатой улице. Полиция потребовала от толпы очистить дорогу, однако те не подчинились. В результате дочь где Блазио и еще около сотни человек были задержаны.
Кьяру где Блазио обвинили в нарушении общественного порядка, после чего отпустили.
Отметим, что сам Де Блазио относится к ярко выраженного левого крыла Демократической партии.
Беспорядки в Нью-Йорке начались от стадиона Барклайс-центр в Бруклине и постепенно охватили другие районы. В Бруклине прошли столкновения толпы с полицией.
Участники беспорядков сожгли несколько полицейских машин и ограбили магазины.
Из-за беспорядков власти на некоторое время закрывала Манхэттенский мост.
- В Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
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