Детский омбудсмен заявил, что иностранцам следует запретить пользоваться услугами украинских суррогатных матерей
1 июня, 2020, 15:22
Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба считает, что в Украине следует запретить суррогатным матерям рожать для иностранцев
Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга по принятым правительством инициативам по защите прав детей, сообщает Укринформ.
"Я считаю, что сегодня для иностранных пар нужно этот "рынок" закрывать. Относительно украинских пар - нужно это обсуждать, дискутировать, поэтому мы должны говорить об упорядочении этой деятельности. Но если говорить о тех детях, которые рождаются от суррогатных мам, около 80 % - это дети, которых вывозят за границу", - сказал Кулеба.
- Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба приравнял суррогатное материнство к рабству, а гомосексуальные пары поставил в один ряд с насильниками
- Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что гомосексуалы, которые пользуются услугами суррогатного материнства, нарушают украинское законодательство при усыновлении, и именно поэтому он приравнял их к насильникам.
- Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека требует публичных извинений за распространение языка вражды в отношении ЛГБТ-сообщества от Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.