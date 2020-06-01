Детский омбудсмен заявил, что иностранцам следует запретить пользоваться услугами украинских суррогатных матерей

1 июня, 2020, 15:22

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба считает, что в Украине следует запретить суррогатным матерям рожать для иностранцев

Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга по принятым правительством инициативам по защите прав детей, сообщает Укринформ.

"Я считаю, что сегодня для иностранных пар нужно этот "рынок" закрывать. Относительно украинских пар - нужно это обсуждать, дискутировать, поэтому мы должны говорить об упорядочении этой деятельности. Но если говорить о тех детях, которые рождаются от суррогатных мам, около 80 % - это дети, которых вывозят за границу", - сказал Кулеба.