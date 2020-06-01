 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДетский омбудсмен заявил, что иностранцам следует запретить пользоваться услугами украинских суррогатных матерей

Детский омбудсмен заявил, что иностранцам следует запретить пользоваться услугами украинских суррогатных матерей

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба считает, что в Украине следует запретить суррогатным матерям рожать для иностранцев

Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга по принятым правительством инициативам по защите прав детей, сообщает Укринформ.

"Я считаю, что сегодня для иностранных пар нужно этот "рынок" закрывать. Относительно украинских пар - нужно это обсуждать, дискутировать, поэтому мы должны говорить об упорядочении этой деятельности. Но если говорить о тех детях, которые рождаются от суррогатных мам, около 80 % - это дети, которых вывозят за границу", - сказал Кулеба.

  • Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба приравнял суррогатное материнство к рабству, а гомосексуальные пары поставил в один ряд с насильниками
  • Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что гомосексуалы, которые пользуются услугами суррогатного материнства, нарушают украинское законодательство при усыновлении, и именно поэтому он приравнял их к насильникам.
  • Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека требует публичных извинений за распространение языка вражды в отношении ЛГБТ-сообщества от Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

1 июня, 2020 понедельник

31 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать