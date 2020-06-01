Больше 500% за квартал: Украина стала крупнейшим поставщиком замороженной черники в Китай
Общая выручка от экспорта за этот период достигала $6 млн, пишет EastFruit .
Черника стала единственной позицией плодоовощной группы, которую Украина экспортировала в Китай. Поставок грецкого ореха, которые Украина осуществляла в Китай годом ранее, в 2020 году не было.
Рост поставок замороженной черники лесной в Китай из Украины растет шестой год подряд. В 2015 году объем экспорта составил $383 тысяч, достигнув $2,8 млн к 2018 году.
В 2019 году пошел прорыв, когда экспорт замороженной черники вырос сразу более чем три раза - до $10 млн.
Также сообщается, что Украина достаточно давно добивается разрешения на поставку черешни и голубики в Китай, однако протокол о доступе на рынки Китая до сих пор не подписан. Поэтому черешня из Украины для китайского рынка поставляется преимущественно через Гонконг, однако объемы таких поставок сравнительно невысоки.
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