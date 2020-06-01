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Espreso.tvОбществоБольше 500% за квартал: Украина стала крупнейшим поставщиком замороженной черники в Китай

Больше 500% за квартал: Украина стала крупнейшим поставщиком замороженной черники в Китай

Украина за первые четыре месяца года увеличила экспорт замороженной черники в Китай в 5,5 раза

Общая выручка от экспорта за этот период достигала $6 млн, пишет EastFruit .

В результате резкого роста объема поставок, Украина стала ведущим поставщиком замороженной лесной черники в эту страну, обойдя Канаду, Швецию, Латвию, Беларусь, Россию и Польшу, которые также экспортировали эту ягоду в Китай в замороженном виде.

Черника стала единственной позицией плодоовощной группы, которую Украина экспортировала в Китай. Поставок грецкого ореха, которые Украина осуществляла в Китай годом ранее, в 2020 году не было.

Рост поставок замороженной черники лесной в Китай из Украины растет шестой год подряд. В 2015 году объем экспорта составил $383 тысяч, достигнув $2,8 млн к 2018 году.

В 2019 году пошел прорыв, когда экспорт замороженной черники вырос сразу более чем три раза - до $10 млн.

Также сообщается, что Украина достаточно давно добивается разрешения на поставку черешни и голубики в Китай, однако протокол о доступе на рынки Китая до сих пор не подписан. Поэтому черешня из Украины для китайского рынка поставляется преимущественно через Гонконг, однако объемы таких поставок сравнительно невысоки.

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