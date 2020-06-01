Беспорядки в Миннеаполисе: съемочная группа DW попала под обстрел полиции

1 июня, 2020, 15:58

В американском городе Миннеаполис, где возникли массовые беспорядки, полиция обстреляла съемочную группу немецкого агентства Deutsche Welle

Об этом говорится в сообщении DW .

Как отмечается, 31 мая корреспондент Штефан Зимонс и оператор Макс Ферги попали под обстрел перед прямым включением, затем полицейские потребовали от них покинуть место протестов.

Полиция требовала оставить место съемки, несмотря на то, что съемочная группа предъявила документ об аккредитации.

"Мой оператор рисковал еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо", - сказал Зимонс после инцидента. Он также отметил, что полицейские находились в состоянии сильного стресса.

Это не первый случай нападения на представителей медиа со стороны силовиков. Так, 30 мая от резиновых пуль пострадали два сотрудника информагентства Reuters и корреспондент шведской газеты.

За день до этого в Миннеаполисе задержали съемочную группу телеканала CNN, которая вела прямой репортаж о протестах. На видеозаписи на сайте телеканала можно увидеть, как полицейские окружили журналиста CNN Омара Хименеса и заявили, что он арестован. На вопрос Хименеса, в чем он обвиняется, ответа не последовало.

Как пишет AP, за последние двое суток во время протестов в США полиция и демонстранты более 60 раз нападали на журналистов. Среди пострадавших оказались команда репортеров CNN, Huffington Post, агентства Assocaited press, Los Angeles Times.

Инциденты с нападениями на работников СМИ происходят в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Диего, Детройте и Денвере.