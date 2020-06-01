Аласания подал иск против СБУ из-за отмены его допуска к гостайне
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Зураб Аласания к Службе безопасности Украины. Истец просит суд признать противоправным распоряжение Центрального управления СБУ, которым был отменен его допуск к государственной тайне", - говорится в сообщении.
В суде добавили, что по мнению Зураба Аласании, выводы СБУ об отмене его допуска к гостайне, были преждевременными и такими, которые вынесены без полного и объективного исследования фактов.
Судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Справка: Зураб Аласания украинский журналист и медиаменеджер грузинского происхождения. С 25 марта 2014 года по 1 ноября 2016 года - генеральный директор Национальной телекомпании Украины. 10 апреля 2017 года избран на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
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