Аласания подал иск против СБУ из-за отмены его допуска к гостайне

1 июня, 2020, 16:05

1 июня в ОАСК сообщили об иске Зураба Аласания против СБУ

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Зураб Аласания к Службе безопасности Украины. Истец просит суд признать противоправным распоряжение Центрального управления СБУ, которым был отменен его допуск к государственной тайне", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что по мнению Зураба Аласании, выводы СБУ об отмене его допуска к гостайне, были преждевременными и такими, которые вынесены без полного и объективного исследования фактов.

Судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Справка: Зураб Аласания украинский журналист и медиаменеджер грузинского происхождения. С 25 марта 2014 года по 1 ноября 2016 года - генеральный директор Национальной телекомпании Украины. 10 апреля 2017 года избран на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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