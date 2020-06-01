Аэропорт "Киев" назвал дату возобновления рейсов

1 июня, 2020, 13:55

С 16 июня возобновляются перелеты из аэропорта "Киев" ( "Жуляны")

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Киев" в Facebook.

"Направления по которым восстановится авиасообщение уже с 16 июня - Belavia Минск, LOT Варшава, WizzAir Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена ( Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша) ", - рассказали в компании.

В Запорожье осуществлять рейсы компания "Мотор-Сич".

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