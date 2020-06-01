19 "слуг" - миллионеров арендуют жилье за государственные средства, - КИУ

Об этом сообщает КИУ.

Всего в апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Из них, согласно данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами.

То есть, они имеют в собственности денежных активов (раздел 12 деклараций) на сумму более одного миллиона гривен. Речь идет о наличных средствах, а также средства, находящиеся на счетах в банковских учреждениях. Данные без учета денежных активов, находящихся в собственности жен и мужей депутатов, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

Абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства - члены фракции "Слуга народа". Речь идет о 19 человек. Среди них:

Александр Трухин – задекларировал 21,7 млн. грн. Артем Кунаев – 9,9 млн. грн. Степан Чернявский – 9,6 млн. грн. Павел Якименко – 9,4 млн. грн. Александр Салийчук – 8,6 млн. грн. Евгений Петруняк – 7 млн. грн. Алексей Ковальов – 6,9 млн. грн. Федор Вениславский – 6,8 млн. грн. Богдан Торохтий – 6,4 млн. грн. Андрей Костин – 4, 8 млн. грн. Александр Алексейчук – 4,3 млн. грн. Геннадий Касай – 4,1 млн. грн. Александр Горобец – 2,9 млн. грн. Анна Личман – 2,6 млн. грн. Артем Чорноморов – 2,5 млн. грн. Максим Зуев – 2 млн. грн. Эдуард Прощук – 1,9 млн. грн. Дмитрий Налетов – 1,6 млн. грн. Елена Копанчук – 1,2 млн. грн.

С учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, стоит добавить Максима Бужанского ( "Слуга народа"). В декларации депутата указано $ 332 тыс. средств, одолженных третьим лицам. Еще $ 218 тыс. наличных средств находится в собственности жены.

В общем депутаты-миллионеры, которые получают компенсацию на жилье, совокупно задекларировали денежных активов на 162 млн. грн. В ТОП 5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме А. Трухина, А. Кунаева и С. Чернявского из "Слуги народа", также Анатолий Урбанский из группы "За будущее" (19,7 млн. грн.) И Олег Мейдич с ВО "Батькивщина" (9,8 млн. грн.).

"Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию на аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в г. Киеве без получения бюджетных средств. Например, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 млн грн. (в среднем по 20 тыс. грн. для депутата). При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией COVID-19. в марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн. грн. ", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

"Что касается депутатов" Слуги народа ", то еще в ноябре 2019 года голова Верховной Рады, а также один из лидеров монобильшости Дмитрий Разумков заявил, что депутаты вообще могли бы обойтись без компенсации на аренду жилья", - добавил Кошель.

Согласно ч. 2 ст. 35 Закона "О статусе народного депутата Украины" право на получение компенсации на жительство имеют депутаты, которые "не обеспечены жильем в городе Киеве, и место их проживания, в соответствии с их регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границ города".

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