Зеленский не пригоден к президентству. Ни по личным качествам, ни по профессиональным, - Арестович

31 мая, 2020, 11:41

Военному и политическому обозревателю Алексею Арестовичу выполнение Владимиром Зеленским функций президента Украины напоминает действия случайного человека, который во время полета самолета занял кресло пилота

Об этом он рассказал в эфире еженедельной информационно-аналитической программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 30 мая 2020 года вышла на Еспресо.TV .

"Такое банальное сравнение, но оно настоящее. Мы выбрали порулить самолетом, на котором мы летим с детьми и родителями на отдых в Турцию, хорошего парня среди пассажиров. А он быстро пытается научиться управлять самолетом и слушает тех, кто умело руководит морскими катерами и крадет деньги на авиационном топливе. Все. Это управленческая катастрофа для Украины ", - пояснил Арестович.

Отчетная летняя пресс-конференция главы государства, подчеркнул эксперт, свидетельствует об отсутствии у него собственной сложившейся позиции по тому или иному поводу, потому что в ответ на важные вопросы он или передает чужое мнение, или переходит на личности.

По мнению Арестовича, это связано с тем, что президент не осознает, что происходит в стране, и в его окружении нет никого, кто мог бы его объективно информировать.

Что же касается объяснения от сторонников Зеленского, что вроде пока "ничего не произошло", то это свидетельствует, что люди "не понимают как работают причинно-следственные связи", добавил политолог.

"Эти последствия уже в октябре этого года начнут ощущаться каждым украинцем по холодильнику", - отметил Арестович.

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