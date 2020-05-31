Во Франции рабочие Renault вышли на акцию против сокращений
Автоконцерн собирается сократить 15 тыс. рабочих мест по всему миру, в том числе 4600 - во Франции. Об этом со ссылкой на RFI передает Еспресо.TV .
Работники предприятия протестуют против планов руководства концерна перенести часть производства на завод в соседнем городе Дуэ, который находится в 70 км от Мобежем. Это коснется 2100 работников.
Хода работников Renault, к которой присоединились несколько тысяч осибк, прошла от стен завода в мэрию города Мобёж.
Акция прошла по призыву крупнейших профсоюзных организаций. Ее также поддержали местные депутаты и простые жители, которые опасаются, что город придет в упадок после закрытия производства.
- Ранее Renault представил план реструктуризации производства, согласно которому до 2024 года во Франции этот автопроизводитель собирается сократить примерно 10% из 48 тыс. рабочих мест. Компания рассчитывает обойтись без вынужденных увольнений, а сократить штат за счет добровольных увольнений, выходов на пенсию, мер социальной мобильности и переподготовки.
- Таким образом в ближайшие три года Renault собирается сэкономить € 2 млрд.
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