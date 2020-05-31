Во Франции рабочие Renault вышли на акцию против сокращений

31 мая, 2020, 09:32

Несколько тысяч человек вышли в субботу, 30 мая 2020 года, на демонстрацию в городе Мобёж, на севере Франции, против объявленного руководством Renault плана по сбережению расходов

Автоконцерн собирается сократить 15 тыс. рабочих мест по всему миру, в том числе 4600 - во Франции. Об этом со ссылкой на RFI передает Еспресо.TV .

Работники предприятия протестуют против планов руководства концерна перенести часть производства на завод в соседнем городе Дуэ, который находится в 70 км от Мобежем. Это коснется 2100 работников.

Хода работников Renault, к которой присоединились несколько тысяч осибк, прошла от стен завода в мэрию города Мобёж.

Акция прошла по призыву крупнейших профсоюзных организаций. Ее также поддержали местные депутаты и простые жители, которые опасаются, что город придет в упадок после закрытия производства.

Ранее Renault представил план реструктуризации производства, согласно которому до 2024 года во Франции этот автопроизводитель собирается сократить примерно 10% из 48 тыс. рабочих мест. Компания рассчитывает обойтись без вынужденных увольнений, а сократить штат за счет добровольных увольнений, выходов на пенсию, мер социальной мобильности и переподготовки.

Таким образом в ближайшие три года Renault собирается сэкономить € 2 млрд.

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