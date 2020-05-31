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Espreso.tvМирВерхушка Кремля "подсела" на оккультизм. Проводятся "черные" мессы с ритуальными жертвоприношениями - профессор Соловей

Верхушка Кремля "подсела" на оккультизм. Проводятся "черные" мессы с ритуальными жертвоприношениями - профессор Соловей


фото: travelwithoutborders.wordpress.com
Внутренняя неопределенность и беспомощность толкает руководство России к все более экзотическим и нетрадиционным методам собственного успокоения. Речь идет даже об оккультных обрядах

Об этом уволенный за нелояльность с должности профессора Московского государственного института международных отношений (рус. МГИМО) доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей рассказал со ссылкой на собственные источники в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 30 мая 2020 года вышла на Еспресо.TV.

"Классические "черные" мессы с петухами. В алтаре православной церкви. По счастью, без человеческих жертв, но черный козел, черный петух - да, приносятся в жертву", - рассказал он.

При этом эксперт считает эту ситуацию схожей с настроениями семьи и окружения последнего российского царя Николая II, хотя и с отличиями.

"То что было в царской России в 1916-1917 году -  это верх рациональности и вольтерианского скепсиса по сравнению с тем, что творится в высших эшелонах российской элиты сейчас. Это верх рациональности",  - подчеркнул Соловей.

Есть у путинского режима и современные Распутины.

"Таких Распутиных несколько", - добавил политолог.

 

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