В Закарпатской ОГА назвали причину блокировки пункта пропуска на границе с Венгрией

31 мая, 2020, 19:48

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что работу пропускного пункта "Тиса" 31 мая заблокировали перевозчики, которые отказывались растамаживать товары из Италии

Об этом сообщает Правительственный портал.

По его словам, утром в пункте пропуска "Тиса" отдельные перевозчики заблокировали движение на украинско-венгерской границе. Они отказывались растамаживать товар, который завозили в Украину.

"27 мая дал поручение правоохранительным органам: прокуратуре, СБУ, чтобы усилить контроль за перемещением так называемых бусиков, автоперевозчиков, которые через пункт пропуска Захонь-Чоп прибывают на территорию Украины. Сопротивление оказывали лица, которые не хотят ни при каких обстоятельствах декларировать товарную группу, которую они перевозят, и не хотят платить предусмотренным законом способом таможенные платежи в государственный бюджет ", - сказал Петров.

По его словам, ситуация сложилась из-за необходимости декларирования товаров, перевозимых так называемыми итальянскими бусами. Это товары, которые приобрели наши соотечественники в Италии и направляют в Украину под видом частных посылок.

"Из-за измельчения крупной партии товара и перевозки его под видом посылок, платя определенную мзду, удавалось избегать официальных платежей. Деньги попадали в карманы коррупционеров, а не в бюджет", - добавил Петров.

Напомним, 31 мая по информации Госпогранслужбы, в связи с действиями отдельных лиц, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля, приостановлен пропуск в ЧП "Тиса" на границе с Венгрией .

Позже, на границе с Венгрией возобновил работу пункт пропуска "Тиса" , который 31 мая заблокировали перевозчики.

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