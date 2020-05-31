 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Закарпатской ОГА назвали причину блокировки пункта пропуска на границе с Венгрией

В Закарпатской ОГА назвали причину блокировки пункта пропуска на границе с Венгрией


фото: ДПСУ
Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что работу пропускного пункта "Тиса" 31 мая заблокировали перевозчики, которые отказывались растамаживать товары из Италии

Об этом сообщает Правительственный портал.

По его словам, утром в пункте пропуска "Тиса" отдельные перевозчики заблокировали движение на украинско-венгерской границе. Они отказывались растамаживать товар, который завозили в Украину.

"27 мая дал поручение правоохранительным органам: прокуратуре, СБУ, чтобы усилить контроль за перемещением так называемых бусиков, автоперевозчиков, которые через пункт пропуска Захонь-Чоп прибывают на территорию Украины. Сопротивление оказывали лица, которые не хотят ни при каких обстоятельствах декларировать товарную группу, которую они перевозят, и не хотят платить предусмотренным законом способом таможенные платежи в государственный бюджет ", - сказал Петров.

По его словам, ситуация сложилась из-за необходимости декларирования товаров, перевозимых так называемыми итальянскими бусами. Это товары, которые приобрели наши соотечественники в Италии и направляют в Украину под видом частных посылок.

"Из-за измельчения крупной партии товара и перевозки его под видом посылок, платя определенную мзду, удавалось избегать официальных платежей. Деньги попадали в карманы коррупционеров, а не в бюджет", - добавил Петров.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать