В МЗ рассказали, какие послабления карантина начнут действовать с 1 июня
Об этом Степанов заявил 31 мая на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV.
"Начиная с завтрашнего дня, с 1 июня, у нас наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий. С завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластное сообщение всем видам транспорта", - сказал Степанов .
Министр также рассказал об основных требованиях к спортивным залам: измерение температуры и обработка антисептиком на входе; 1 человек на 10 кв.м; запрет на многократные полотенца; работники должны носить маски; запрещены СПА-зоны и массажи.
Степанов напомнил, что переход на этот этап ослабления смогут осуществить только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией.
- Напомним, 31 мая стало известно, что Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина .
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