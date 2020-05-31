В МЗ рассказали, какие послабления карантина начнут действовать с 1 июня

31 мая, 2020, 15:11

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что 1 июня в Украине откроются спортивные залы, бассейны и восстановится межобластное транспортное сообщение

Об этом Степанов заявил 31 мая на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

"Начиная с завтрашнего дня, с 1 июня, у нас наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий. С завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластное сообщение всем видам транспорта", - сказал Степанов .

Министр также рассказал об основных требованиях к спортивным залам: измерение температуры и обработка антисептиком на входе; 1 человек на 10 кв.м; запрет на многократные полотенца; работники должны носить маски; запрещены СПА-зоны и массажи.

Степанов напомнил, что переход на этот этап ослабления смогут осуществить только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией.

Напомним, 31 мая стало известно, что Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина .

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