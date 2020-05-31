 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ МЗ рассказали, какие послабления карантина начнут действовать с 1 июня

В МЗ рассказали, какие послабления карантина начнут действовать с 1 июня


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что 1 июня в Украине откроются спортивные залы, бассейны и восстановится межобластное транспортное сообщение

Об этом Степанов заявил 31 мая на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

"Начиная с завтрашнего дня, с 1 июня, у нас наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий. С завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластное сообщение всем видам транспорта", - сказал Степанов .

Министр также рассказал об основных требованиях к спортивным залам: измерение температуры и обработка антисептиком на входе; 1 человек на 10 кв.м; запрет на многократные полотенца; работники должны носить маски; запрещены СПА-зоны и массажи.

Степанов напомнил, что переход на этот этап ослабления смогут осуществить только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать