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Espreso.tvКриминалСуд отправил под стражу 12 участников стрельбы в Броварах

Суд отправил под стражу 12 участников стрельбы в Броварах


фото: facebook
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 12 участникам массовой стрельбы в Броварах

Об этом сообщает полиция Киевской области в facebook.

"По состоянию на 18 часов 12 фигурантам суд избрали меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Утром 29 мая во Броварах между жилыми домами произошла перестрелка между двумя группировками из-за перераспределения пассажиропотока на маршрутках. На месте работники полиции задержали 11 участников инцидента. Во время дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще 17 правонарушителей. Личности еще 39-х установлены.

На 31 мая объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, 23 лицам.

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