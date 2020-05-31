Сегодня Киев празднует День города
31 мая, 2020, 08:31
В последнее воскресенье мая киевляне празднуют День города
В этом году столице Украины исполняется 1538 лет, передает Еспресо.TV .
"С праздником, сердце Украины!", - говорим мы.
И знакомим вас с уникальным местам Киева, аналогов которым нет в мире
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