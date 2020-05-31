 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСегодня Киев празднует День города

Сегодня Киев празднует День города


фото: t.me/istetsen
В последнее воскресенье мая киевляне празднуют День города

В этом году столице Украины исполняется 1538 лет, передает Еспресо.TV .

"С праздником, сердце Украины!", - говорим мы.

И знакомим вас с уникальным местам Киева, аналогов которым нет в мире

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

29 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать