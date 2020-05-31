 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Як тебе не любити": Кличко поздравил киевлян с днем города роликом с Шварценеггером

"Як тебе не любити": Кличко поздравил киевлян с днем города роликом с Шварценеггером


фото: twitter
Мэр столицы Виталий Кличко выложил на день города приветственное видео со знаменитым американским актером Шварценеггер

Ролик Кличко обнародовал в facebook.

Кличко поздравил жителей столицы с Днем города и опубликовал видео, в котором жители столицы напевают "Як тебе не любити, Киев мий", также эти слова произносит Арнольд Шварцнеггер.

"Друзья, поздравляю вас с днем Киева и предлагаю посмотреть это видео! Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждый из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! ", - написал Кличко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать