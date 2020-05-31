"Як тебе не любити": Кличко поздравил киевлян с днем города роликом с Шварценеггером
31 мая, 2020, 15:25
Мэр столицы Виталий Кличко выложил на день города приветственное видео со знаменитым американским актером Шварценеггер
Ролик Кличко обнародовал в facebook.
Кличко поздравил жителей столицы с Днем города и опубликовал видео, в котором жители столицы напевают "Як тебе не любити, Киев мий", также эти слова произносит Арнольд Шварцнеггер.
"Друзья, поздравляю вас с днем Киева и предлагаю посмотреть это видео! Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждый из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! ", - написал Кличко.
- Напомним, 31 мая Киев отмечает день города .
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