"Як тебе не любити": Кличко поздравил киевлян с днем города роликом с Шварценеггером

31 мая, 2020, 15:25

Мэр столицы Виталий Кличко выложил на день города приветственное видео со знаменитым американским актером Шварценеггер

Ролик Кличко обнародовал в facebook.

Кличко поздравил жителей столицы с Днем города и опубликовал видео, в котором жители столицы напевают "Як тебе не любити, Киев мий", также эти слова произносит Арнольд Шварцнеггер.

"Друзья, поздравляю вас с днем Киева и предлагаю посмотреть это видео! Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждый из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! ", - написал Кличко.

Напомним, 31 мая Киев отмечает день города .

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