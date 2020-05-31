Провальные местные выборы, Путин, досрочные парламентские. В ноябре Зеленского ждут три апокалипсиса, - Арестович
С таким заявлением политолог и обозреватель Алексей Арестович выступил в эфире еженедельной информационно-аналитической программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 30 мая 2020 года вышла на Эспрессо.TV .
"Ноябрь - это будет такой период, когда Зеленский несет потерпит три катастрофы. Первая - катастрофа на местных выборах. Она ему гарантирована. В" Слуги народа" нет региональной структуры и они проигрывают. То есть мэры и местные советы (областные, городские, поселковые) будут в оппозиции к Зеленскому. Он потеряет страну на низовом уровне ", - рассказал эксперт.
Второй ноябрьской катастрофой для главы государства он называет фиаско "политики примирения с Путиным".
"Он (Зеленский - ред.) поймет, что с Путиным это не работает. Просто не работает. Даже если ему все отдать, это не сработает", - подчеркнул Арестович.
Третьей, по его словам, будет "тяжелый психологический кризис самого Зеленского".
"Во что выльется этот кризис? Он выльется в отставку правительства, скорее всего. И, возможно, в досрочные парламентские выборы, которые будут спланированы на весну или на лето. Или на следующую осень. Парламент (к тому времени - ред.) станет не действенным ", - добавил Арестович.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-