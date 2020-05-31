Провальные местные выборы, Путин, досрочные парламентские. В ноябре Зеленского ждут три апокалипсиса, - Арестович

31 мая, 2020, 12:37

В ноябре 2020 года для Украины в целом и для президента Владимира Зеленского в частности начнется очень сложный в политическом, социально-экономическом и военном измерении период, который может закончиться проведением внеочередных выборов в Верховную Раду

С таким заявлением политолог и обозреватель Алексей Арестович выступил в эфире еженедельной информационно-аналитической программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 30 мая 2020 года вышла на Эспрессо.TV .

"Ноябрь - это будет такой период, когда Зеленский несет потерпит три катастрофы. Первая - катастрофа на местных выборах. Она ему гарантирована. В" Слуги народа" нет региональной структуры и они проигрывают. То есть мэры и местные советы (областные, городские, поселковые) будут в оппозиции к Зеленскому. Он потеряет страну на низовом уровне ", - рассказал эксперт.

Второй ноябрьской катастрофой для главы государства он называет фиаско "политики примирения с Путиным".

"Он (Зеленский - ред.) поймет, что с Путиным это не работает. Просто не работает. Даже если ему все отдать, это не сработает", - подчеркнул Арестович.

Третьей, по его словам, будет "тяжелый психологический кризис самого Зеленского".

"Во что выльется этот кризис? Он выльется в отставку правительства, скорее всего. И, возможно, в досрочные парламентские выборы, которые будут спланированы на весну или на лето. Или на следующую осень. Парламент (к тому времени - ред.) станет не действенным ", - добавил Арестович.

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