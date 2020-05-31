Под Харьковом разыскивают 15-летнюю девочку

31 мая, 2020, 12:15

Сахновщинским отделом полиции, что в Харьковской области, устанавливается местонахождение Натальи Кириняченко, 2005 года рождения

Как сообщили в полиции, вечером 29 мая она ушла в кафе и не вернулась, передает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский информационный портал Главное.ua .

Ее приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, длинные крашеные в рыжий цвет волос.

Была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белую блузку, кроссовки черно-розового цвета.

Несовершеннолетние ранее уже уходила из дома. Может находиться в городе Перещепино Днепропетровской области.

"Уважаемые граждане, если у вас есть какая либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Сахновщинский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам 057 - 623 - 13 - 63 (дежурная часть) или 102", - обращается полиция к гражданам.

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