Под Харьковом разыскивают 15-летнюю девочку
Как сообщили в полиции, вечером 29 мая она ушла в кафе и не вернулась, передает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский информационный портал Главное.ua .
Ее приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, длинные крашеные в рыжий цвет волос.
Была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белую блузку, кроссовки черно-розового цвета.
Несовершеннолетние ранее уже уходила из дома. Может находиться в городе Перещепино Днепропетровской области.
"Уважаемые граждане, если у вас есть какая либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Сахновщинский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам 057 - 623 - 13 - 63 (дежурная часть) или 102", - обращается полиция к гражданам.
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