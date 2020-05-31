Петиция о возвращении Киево-Печерской лавры "переехала" на сайт Кабмина
Петицию, аналогичную по содержанию той, что ранее была опубликована на сайте президента, обнародовали 26 мая 2020 года, передает Еспресо.TV .
"Поскольку, на электронную петицию аналогичного содержания на веб-сайте официального интернет-представительства президента Украины, которую поддержали более 25 тыс. граждан, президентом был дан ответ относительно пребывания вопросов управления объектами государственной собственности в компетенции Кабинета Министров в соответствии с п. 5 ст. 116 Конституции Украины, просим рассмотреть петицию, текст которой приведен ниже ", - указывают авторы документа.
По состоянию на 31 мая петицию подписали более 2 тыс. с такими же 25 тыс., необходимых для ее рассмотрения правительством.
К концу сбора подписей осталось 89 дней.
- Президент Зеленский 22 мая в ответе на петицию, которая была обнародована на его сайте, заявил, что вопрос управления объектами государственной собственности находится в компетенции правительства .
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