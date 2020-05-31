 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПетр Порошенко потратил 300 миллионов гривен на социальные проекты и благотворительность

Петр Порошенко потратил 300 миллионов гривен на социальные проекты и благотворительность


фото: Укрінформ
За 2019 год Порошенко задекларировал 773 миллионов гривен доходов, заплатил почти 188 миллионов налогов и более 200 миллионов - направил на благотворительность и социальные проекты

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

За 2019 год Петр Порошенко задекларировал 772 млн 960 тысяч гривен доходов. Львиную долю составили обложенные дивиденды в сумме более 606 миллионов гривен. Они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 - начале 2019 с целью дальнейшего прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.

Подавляющая часть расходов Порошенко прошлого года - 584 миллионов 414 тысяч гривен - его вклад в предвыборный фонд. Петр Порошенко - единственный кандидат в президенты, который в 2019 году сам профинансировал свою кампанию собственными, прозрачного происхождения средствами, из которых предварительно были уплачены все налоги. Так же, как и на президентских выборах 2014 года.

Всего в 2019 году Петр Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 миллионов гривен налогов и военного сбора. Налоги - вторая по величине статья расходов Порошенко за прошлый год. Как физическое лицо он является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около двухсот миллионов гривен. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи. Именно поэтому Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации. Как и более ста миллионов гривен, которые уже в 2020 году потрачено на борьбу с пандемией коронавируса.

По движимому и недвижимому имуществу, существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло. Кроме ареста коллекции картин, который произошел во время штурма спецназом ГБР Национального центра народной культуры "Музей Гончара" и обыска, которые были признаны судом незаконными.

Петр Порошенко прозрачно декларирует собственное имущество и доходы с середины 90-х годов и является добросовестным налогоплательщиком. В отличие от большинства политиков, он никогда не прибеднялся, не скрывал собственных средств.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать