Петр Порошенко потратил 300 миллионов гривен на социальные проекты и благотворительность

31 мая, 2020, 21:23

За 2019 год Порошенко задекларировал 773 миллионов гривен доходов, заплатил почти 188 миллионов налогов и более 200 миллионов - направил на благотворительность и социальные проекты

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

За 2019 год Петр Порошенко задекларировал 772 млн 960 тысяч гривен доходов. Львиную долю составили обложенные дивиденды в сумме более 606 миллионов гривен. Они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 - начале 2019 с целью дальнейшего прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.

Подавляющая часть расходов Порошенко прошлого года - 584 миллионов 414 тысяч гривен - его вклад в предвыборный фонд. Петр Порошенко - единственный кандидат в президенты, который в 2019 году сам профинансировал свою кампанию собственными, прозрачного происхождения средствами, из которых предварительно были уплачены все налоги. Так же, как и на президентских выборах 2014 года.

Всего в 2019 году Петр Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 миллионов гривен налогов и военного сбора. Налоги - вторая по величине статья расходов Порошенко за прошлый год. Как физическое лицо он является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около двухсот миллионов гривен. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи. Именно поэтому Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации. Как и более ста миллионов гривен, которые уже в 2020 году потрачено на борьбу с пандемией коронавируса.

По движимому и недвижимому имуществу, существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло. Кроме ареста коллекции картин, который произошел во время штурма спецназом ГБР Национального центра народной культуры "Музей Гончара" и обыска, которые были признаны судом незаконными.

Петр Порошенко прозрачно декларирует собственное имущество и доходы с середины 90-х годов и является добросовестным налогоплательщиком. В отличие от большинства политиков, он никогда не прибеднялся, не скрывал собственных средств.

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