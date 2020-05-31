Официальное число больных коронавирусом в России превысило 400 тыс. человек
31 мая, 2020, 14:02
Общее количество больных COVID-19 с начала эпидемии в России достигло 405 843 человек
Об этом 31 мая 2020 сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, созданный правительством РФ, передает Еспресо.TV .
171 тыс. пациентов излечились, 4693 умерли.
За последние сутки в РФ обнаружили 9268 новых случаев.
Большинство новых пациентов появились в Москве (2595), Подмосковье (757), Санкт-Петербурге (369) и Нижегородской области (301). Умерли 138 пациентов.
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