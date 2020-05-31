31 мая, 2020, 11:05

Закон о языке и современные механизмы государственной поддержки украинской культуры стали объектом нападений олигархически-пророссийских сил, объединенных вокруг действующего президента Владимира Зеленского

Об этом в воскресенье, 31 мая 2020 года, на своей официальной фейсбук-странице заявил народный депутат Украины Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV .

"После Революции Достоинства мы начали строить Украинское государство для украинцев. Украинское государство может быть только демократическим, где царит верховенство права. Этим Украинское государство для украинцев отличается от олигархического государства на территории Украины в сфере влияния России. Мы приняли Закон об украинском языке и создали демократические институты для поддержки украинской культуры. И первое, и второе сейчас атакуют олигархично- пророссийские силы, объединенные вокруг Зеленского. И мне странно, как различные не глупые даже люди бросились коньюктурно их поддерживать ", - отметил он.

Но, "воля и труд побеждают силу", отметил политик.

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"Закон о языке будет выполняться, украинский кинофонд функционировать, средства на фильмы будет распределять прозрачно объективный наблюдательный совет, а не коррумпированные чиновники, которые вопреки закону пытаются это делать сейчас. Просто потому, что народы строят собственные государства, а тоталитарные колониальные державы теряют власть" , - заверил Княжицкий.

В подтверждение своих слов нардеп привел пример вчерашнего успешного пуска частной космической ракеты компании Илона Маска, подготовленный и осуществленный вопреки позиции "Роскосмоса" и лично Дмитрия Рогозина.

"После введения санкций США против России за антиукраинскую агрессию Рогозин, управляющий "Роскосмосом ", отметил: ну, пусть теперь американцы на батуте астронавтов на МКС запускают!

Вчера, после старта ракеты, Маск коротко ответил: "Батут работает!".

Работа и логика всегда побеждают ", - подытожил Княжицкий.

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