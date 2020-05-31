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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье разблокировали пункт пропуска "Тиса"

На Закарпатье разблокировали пункт пропуска "Тиса"


фото: facebook
На границе с Венгрией возобновил работу пункт пропуска "Тиса", который 31 мая заблокировали водители

Об этом сообщает Госпогранслужба в facebook.

"Утром было прекращено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Ведь водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. По состоянию на сейчас в пункте пропуска "Тиса" ситуация несколько стабилизировалась, пропускные операции возобновлены" , - заявили в ГПСУ.

Отмечается, что в Закарпатье отбыл Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, чтобы лично разобраться в ситуации, которая имела место в пункте пропуска, и не допустить никаких нестандартных ситуаций на государственной границе.

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