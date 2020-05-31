На Закарпатье разблокировали пункт пропуска "Тиса"
Об этом сообщает Госпогранслужба в facebook.
"Утром было прекращено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Ведь водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. По состоянию на сейчас в пункте пропуска "Тиса" ситуация несколько стабилизировалась, пропускные операции возобновлены" , - заявили в ГПСУ.
Отмечается, что в Закарпатье отбыл Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, чтобы лично разобраться в ситуации, которая имела место в пункте пропуска, и не допустить никаких нестандартных ситуаций на государственной границе.
- Напомним, 31 мая по информации Госпогранслужбы, в связи с действиями отдельных лиц, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля, приостановлен пропуск в ЧП "Тиса" на границе с Венгрией .
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