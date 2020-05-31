Меркель призвала "сохранять храбрость и бдительность" при выходе из карантина
В своем еженедельном видеообращении, обнародованном в субботу, 30 мая 2020 года, Меркель также предостерегла от умаления опасности. Изучение ситуации в соседних странах, пострадавших больше, показывает, что то же самое легко могло случиться и в Германии, подчеркнула канцлер, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Германия, ее экономика и чувство гражданской ответственности подверглись серьезному испытанию за последние четыре месяца, добавила Меркель.
"До сих пор мы успешно выдерживали это испытание", - отметила она, поблагодарив немцам за выявленные осторожность и благоразумие.
Канцлер не обошла стороной тему ослабления карантинных мероприятий.
"Я надеюсь, что мы сможем сделать дальнейшие шаги и при этом не вызвать новые заражения", - заявила она.
"Это может получиться, если мы сохраним храбрость и бдительность", - подчеркнула руководительница немецкого правительства.
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