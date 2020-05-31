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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 468 новых случаев, 12 смертельных

Коронавирус в Украине: за сутки - 468 новых случаев, 12 смертельных


фото: empr.media
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 31 мая 2020 года, в Украине насчитывалось 23 672 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 708 летальных, 9538 пациентов выздоровели

В общем заболели 1712 детей и 4542 медиков, передает Еспресо.TV .

За сутки зафиксировано 468 новых случаев, 12 - летальных.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 993 случая;

Волынская область - 908 случаев;

Днепропетровская область - 942 случая;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 739 случаев;

Закарпатская область - 1189 случаев;

Запорожская область - 444 случая;

Ивано-Франковская область - 1402 случая;

Кировоградская область - 511 случаев;

Киев - 2985 случаев;

Киевская область - 1573 случая;

Львовская область - 1669 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 293 случая;

Одесская область - 888 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;

Ровенская область - 1713 случаев;

Сумская область - 168 случаев;

Тернопольская область - 1169 случаев;

Харьковская область - 1066 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 444 случая;

Черновицкая область - 3349 случаев;

Черкасская область - 402 случая;

Черниговская область - 167 случаев.

Официальные данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 16 407 пациентов, из них 1430 детей и 3693 медработники.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

  • Напомним, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области еще не вполне готовы к ослаблению карантина.

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