Коронавирус в Украине: за сутки - 468 новых случаев, 12 смертельных

31 мая, 2020, 10:35

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 31 мая 2020 года, в Украине насчитывалось 23 672 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 708 летальных, 9538 пациентов выздоровели