Гора Афон открывается для посетителей
31 мая, 2020, 09:10
С понедельника, 1 июня 2020 года, для паломников отроется святая Гора Афон
Такое решение принято Священным Кинот, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозное правду .
Однако действовать значительные ограничения.
Разрешения на въезд будут выдаваться в минимальном количестве. На каждый из 20 афонских монастырей будет выдано 15 пропусков, тогда как в скитах разрешено принимать не более пяти посетителей.
В соответствующей энциклике также упоминается, что паломники не смогут провести ночь в других монастырях (кроме определенных Кинот).
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