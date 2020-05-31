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Espreso.tvОбществоГора Афон открывается для посетителей

Гора Афон открывается для посетителей

С понедельника, 1 июня 2020 года, для паломников отроется святая Гора Афон

Такое решение принято Священным Кинот, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозное правду .

Однако действовать значительные ограничения.

Разрешения на въезд будут выдаваться в минимальном количестве. На каждый из 20 афонских монастырей будет выдано 15 пропусков, тогда как в скитах разрешено принимать не более пяти посетителей.

В соответствующей энциклике также упоминается, что паломники не смогут провести ночь в других монастырях (кроме определенных Кинот).

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