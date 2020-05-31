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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в ВСУ: за сутки - 12 новых заражений, один погибший

COVID-19 в ВСУ: за сутки - 12 новых заражений, один погибший


фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic
В связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в субботу, 30 мая 2020 года, умер работник Вооруженных Сил Украины в Черновицкой области

Об этом со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины передает Еспресо.TV .

Мужчина болел с 22 мая 2020 года, лечился дома под наблюдением медицинской службы. 27 мая в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в Новоселицкую центральную районную больницу Черновицкой области, где была проведена рентгенография органов грудной клетки. В этот же день был госпитализирован в Черновицкий военного госпиталь с диагнозом: Негоспитальная двусторонняя пневмония. Назначено лечение, взято биоматериал на ПЦР, по результатам которого, 28 мая у работника ВС Украины подтвержден заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Было продолжено лечение коронавирусной болезни COVID-19 в палате интенсивной терапии инфекционного отделения.

30 мая состояние здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности. По имеющейся информации у мужчины кроме острой респираторной болезни COVID-19 вызванного коронавирусом SARS-CoV-2 были сопутствующие заболевания.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

В изоляторе воинской части (Харьковская область) находится 1 военнослужащий. Симптомы заболевания отсутствуют.

Еще одиннадцать человек (Киевская область - 9 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Житомирская область - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которыем не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома ", - отмечает командование Медицинских сил.

  • Напомним, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области еще не вполне готовы к ослаблению карантина.

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