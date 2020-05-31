Через провокации в пункте пропуска "Тиса" граница с Венгрией перекрыта
31 мая, 2020, 13:11
По информации Госпогранслужбы, в связи с действиями отдельных лиц, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля, приостановлен пропуск в ЧП "Тиса" на границе с Венгрией
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
"С утра 31 мая водители транспортных средств блокируют въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, они пытаются оказать давление на контрольные службы. Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины ", - говорится в сообщении ГПСУ.
В ведомстве советуют учесть ситуацию при планировании путешествия через границу и, по возможности, воздержаться от поездки или выбрать другие пункты пропуска.
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