Бельгийский принц подхватил коронавирус на частной вечеринке

31 мая, 2020, 19:11

У младшего сына принцессы Астрид, сестры Короля Бельгии Филиппа диагностировали COVID-19

Об этом со ссылкой на бельгийское издание VRT сообщает Укринформ.

"Принц Иоахим был в Испании на собрании. Пока непонятно, сколько людей были на этом собрании, и противоречит ли его проведение запрету на собрание, который введен в Испании для сдерживания эпидемии коронавируса. Новость о том, что тест принца Иоахима на коронавирус оказался положительным, подтверждена в Королевском дворце", - говорится в сообщении.

Бельгийское издание ссылается на информацию испанской прессы, по которой принц Йоахим посетил частную вечеринку в испанском городе Кордоба на юге страны. Сначала он добрался самолетом из Брюсселя в Мадрид, а после совершил путешествие в Кордобу скоростным поездом. Сообщается, что уже несколько лет бельгийский принц поддерживает отношения с испанской женщиной.

По сообщениям испанской газеты El Confidencial, на которую ссылается бельгийское издание, в собрании могли участвовать до 27 человек, хотя в рамках ограничений, введенных в Испании в связи с всплеском коронавируса, запрещены частные собрания в количестве более 15 человек. При этом делается предположение, что на самом собрании присутствовали не более 12 человек, а цифра 27 касается общего количества контактов, которые бельгийский принц имел с людьми во время пребывания в Испании.

Первые симптомы болезни были обнаружены у принца Иоахима в прошлую среду. В четверг ему были сделаны тесты на коронавирус, и в четверг был получен положительный результат. Королевский дворец подтвердил, что принц отбыл в Испанию 24 мая, и присоединился к собранию друзей и знакомых 26 мая. При этом отмечается, что он посещал Испанию с профессиональной целью для прохождения стажировки в одной из компаний.

Сейчас принц Йоахим находится на карантине в Испании. До поездки в эту страну он в течение двух месяцев проживал в резиденции родителей в брюссельском районе Laken. Как отмечает VRT, в этой ситуации очень вероятно, что принцесса Астрид и принц Лоренс, родители Иоахима, также пройдут тестирование на COVID-19.

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