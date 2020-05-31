 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирБельгийский принц подхватил коронавирус на частной вечеринке

Бельгийский принц подхватил коронавирус на частной вечеринке


фото: Getty Images
У младшего сына принцессы Астрид, сестры Короля Бельгии Филиппа диагностировали COVID-19

Об этом со ссылкой на бельгийское издание VRT сообщает Укринформ.

"Принц Иоахим был в Испании на собрании. Пока непонятно, сколько людей были на этом собрании, и противоречит ли его проведение запрету на собрание, который введен в Испании для сдерживания эпидемии коронавируса. Новость о том, что тест принца Иоахима на коронавирус оказался положительным, подтверждена в Королевском дворце", - говорится в сообщении.

Бельгийское издание ссылается на информацию испанской прессы, по которой принц Йоахим посетил частную вечеринку в испанском городе Кордоба на юге страны. Сначала он добрался самолетом из Брюсселя в Мадрид, а после совершил путешествие в Кордобу скоростным поездом. Сообщается, что уже несколько лет бельгийский принц поддерживает отношения с испанской женщиной.

По сообщениям испанской газеты El Confidencial, на которую ссылается бельгийское издание, в собрании могли участвовать до 27 человек, хотя в рамках ограничений, введенных в Испании в связи с всплеском коронавируса, запрещены частные собрания в количестве более 15 человек. При этом делается предположение, что на самом собрании присутствовали не более 12 человек, а цифра 27 касается общего количества контактов, которые бельгийский принц имел с людьми во время пребывания в Испании.

Первые симптомы болезни были обнаружены у принца Иоахима в  прошлую среду. В четверг ему были сделаны тесты на коронавирус, и в четверг был получен положительный результат. Королевский дворец подтвердил, что принц отбыл в Испанию 24 мая, и присоединился к собранию друзей и знакомых 26 мая. При этом отмечается, что он посещал Испанию с профессиональной целью для прохождения стажировки в одной из компаний.

Сейчас принц Йоахим находится на карантине в Испании. До поездки в эту страну он в течение двух месяцев проживал в резиденции родителей в брюссельском районе Laken. Как отмечает VRT, в этой ситуации очень вероятно, что принцесса Астрид и принц Лоренс, родители Иоахима, также пройдут тестирование на COVID-19.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать