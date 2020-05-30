Зеленский инициировал увеличение штрафов за уклонение от срочной службы

30 мая, 2020, 11:47

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" зарегистрировано 28 мая под номером 3553, сообщает официальный сайт президента Украины.

В частности, документом предлагается усовершенствовать принципы административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета сможет тянуть за собой наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн), тогда как действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает за это штраф в размере от пяти до семи НМДГ (от 85 до 199 грн). При этом за повторное его совершение в течение года сможет угрожать штраф в 50-100 НМДГ (850-1700 грн) вместо 10-15 НМДГ (то есть 170-255 грн).

Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, по предложению президента, будет тянуть наложение штрафа на граждан от ста до двухсот НМДГ (от 1700 до 3400 грн) и на должностных лиц - от двухсот до трехсот НМДГ (от 3400 до 5100 грн), а повторное - от двухсот до трехсот НМДГ (от 3400 до 5100 грн) на граждан и от трехсот до пятисот НМДГ (от 5100 грн до 8500 грн) на должностных лиц. На сегодня эти штрафы не превышают 5100 грн.

В то же время, из Кодекса об административных правонарушениях исключено ряд статей, в частности относительно неявки по вызову в военный комиссариат, непредставление в военные комиссариаты списков юношей, подлежащих приписке к призывным участкам, и принятие на работу военнообязанных и призывников, не состоящих на воинском учете.

В Уголовный кодекс глава государства предлагает внести изменения, согласно которым уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет (ныне статья 336 предусматривает, что за уклонение от призыва по мобилизации граждане лишаются свободы на срок от двух до пяти лет).

28 мая стало известно, что призыв пройдет в мае-июле 2020 , а юноши 18-19 лет могут служить только по собственному желанию.

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