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Espreso.tvОбществоЗе-власть готовится обвинить Движение сопротивления капитуляции в Днипре в "терроризме" и "подготовке вооруженного мятежа", - Денисенко

Зе-власть готовится обвинить Движение сопротивления капитуляции в Днипре в "терроризме" и "подготовке вооруженного мятежа", - Денисенко

Представители силовых органов собираются открыть уголовное производство в отношении председателя организации ОО "Движение сопротивления капитуляции" в городе Днипро, ветерану войны с Россией на Донбассе Андрей Денисенко и его соратников

Речь идет о "терроризме" и "подготовке вооруженного мятежа", заявил политик вечером в пятницу, 29 мая 2020 года, в специальном видеообращении на своей странице, передает Еспресо.TV.

"Областная Зе-власть фабрикует уголовное производство чтобы обвинить в звонке о минировании (Днепропетровской ОГА, - ред.) Патриотов и, в частности, меня. Ранее председатель областного совета Олийнык, который является главным реваншистов в регионе и лично руководит всей антиукраинской кампанией, уже заявлял, что мы вооружены и вроде ведем подрывную деятельность. Следующим шагом во исполнение его заказа по нашей дискредитации может быть либо подбрасывание оружия, взрывчатых веществ или боеприпасов мне или кому-то другому из активистов Движения сопротивления капитуляции или его штаба с последующим обвинением в "терроризме" или "подготовке вооруженного мятежа ", - отметил Денисенко.

Уже сегодня, 30 мая, Денисенко привел новые известные ему подробности данной провокации.

Он отметил, что речь идет о "сообщении про минирование здания ОГА в Днипре 27 мая, чтобы представить террористами, экстремистами и иметь повод для незаконного уголовного преследования":

"1. Звонивший на 102 и сообщил о заложенных им 17 килограммах тротила, заявил во время звонка, что возмущен срыванием с Медиапростору красно-черного флага и протестует против президента Владимира Зеленского. При этом вел себя агрессивно, нецензурно выражался и обещал застрелить свою собаку из собственного пистолета ТТ. Информацию об этом обнародовали журналисты "Днепра оперативного".

2. Задержанный в тот же день подозреваемый оказался 32-летним жителем села Маяк Солонянского района Днепропетровской области, который заявляет, что был членом "Правого сектора" (хотя о таком там никто не слышал), воевал, поддерживает Движение сопротивления капитуляции, а накануне звонка демонстративно вывесил над собственной домом красно-черный флаг и украсил фото своей ФБ-страницы символикой РОКа.

3. Накануне "минирования" указанный человек, имя которого я пока не называю, чтоб не быть цинично обвиненным в раскрытии тайны следствия, несколько раз выходил со мной на связь в ФБ-мессенджере, прося помощи в доставке на акции года в условиях карантина, а в день события и после него - просто с просьбой помочь.

4. Звонок о минировании ОГА осуществлен с того самого смартфона и сим-карты, с помощью которых происходил контакт со мной в ФБ-мессенджере".

"Каждый, кто умеет соединять А и Б понимает, что речь идет о спланированной властью и правоохранителями преступной спецоперацией с использованием легендированной агентуры, целью которой было не просто сорвать нашу акцию по поднятию рядом с ОГА красно-черного флага, но начать под прикрытием провокации с минированием масштабные репрессивные действия против Сичеславского РОКа и меня лично", - подчеркнул Денисенко.

 

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