Из-за сильного дождя подтопило некоторые улицы Киева

30 мая, 2020, 14:21

Из-за сильного дождя в некоторых районах столицы возникли подтопления, борьбу с которыми начали спасатели

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в facebook.

"Суббота 30 мая началась с ливней. Ночью был умеренный дождь, а утром - интенсивные осадки. От значительного количества дождя в столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами", - говорится в сообщении .

В частности, проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также работы заканчивают на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская".

По информации Украинского гидрометцентра, до 21:00 30 мая дождь достигнет критерия значений (I уровень опасности, желтый).

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