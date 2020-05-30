Из-за сильного дождя подтопило некоторые улицы Киева
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в facebook.
"Суббота 30 мая началась с ливней. Ночью был умеренный дождь, а утром - интенсивные осадки. От значительного количества дождя в столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами", - говорится в сообщении .
В частности, проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также работы заканчивают на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская".
По информации Украинского гидрометцентра, до 21:00 30 мая дождь достигнет критерия значений (I уровень опасности, желтый).
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