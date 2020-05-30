Вторая попытка: NASA и SpaceX запускают пилотируемый космический корабль на МКС. ПРЯМОЙ ЭФИР

30 мая, 2020, 20:56

30 мая в 22:22 по Киеву должен состояться первый пилотируемый запуск частного космического корабля SpaceX Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Впервые - после сворачивания программы "Спейс-Шаттл" в 2011 году

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Напомним, что первый запуск отложили из-за погодных условий.

Космический корабль компании SpaceX - Crew Dragon - с помощью многократной ракеты Falcon 9 должен доставить двух космонавтов NASA Боба Бенкена и Дугласа Херли на высоту 400-км над Землей до Международной космической станции. Старт - с мыса Канаверал во Флориде, США в этот раз запланирован на 22:22 по Киеву.

О миссии и новой программе коммерческих полетов - читайте по ссылке .

Космонавты NASA Дуглас Херли (слева) и Боб Бенкен, фото Reuters.

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