В США арестовали полицейского, причастного к гибели афроамериканца
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Дерек Човин, который участвовал в задержании Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), был арестован 29 мая.
Именно этот офицер давил на шею задержанного 46-летнего Флойда коленом, несмотря на его жалобы о невозможности дышать. Впоследствии Флойд умер в реанимации, а видео его задержания попало в сеть.
Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, которые продолжались три ночи подряд: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины, сожгли полицейский участок.
В нескольких городах штата Миннесота разместили 500 солдат Национальной гвардии США.
- 29 мая сразу в нескольких штатах США акции протеста, устроенные из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, переросли в массовые беспорядки .
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