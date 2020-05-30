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Espreso.tvМирВ США арестовали полицейского, причастного к гибели афроамериканца

В США арестовали полицейского, причастного к гибели афроамериканца


фото: twitter
В США арестовали офицера полиции Дерека Човина, который участвовал в задержаны погибшего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Дерек Човин, который участвовал в задержании Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), был арестован 29 мая.

Именно этот офицер давил на шею задержанного 46-летнего Флойда коленом, несмотря на его жалобы о невозможности дышать. Впоследствии Флойд умер в реанимации, а видео его задержания попало в сеть.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, которые продолжались три ночи подряд: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины, сожгли полицейский участок.

В нескольких городах штата Миннесота разместили 500 солдат Национальной гвардии США.

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