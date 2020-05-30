В Киеве снова заработали ТРЦ
Вместе с тем, большое количество людей в ТРЦ не наблюдается, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.
На входе в некоторых ТРЦ заметны небольшие очереди за противоэпидемические мероприятия.
Людям на входе измеряют температуру, на столиках стоят средства дезинфекции.
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Размещено также объявления о необходимости соблюдения санитарно-противоэпидемических правил пребывания в общественных местах.
Периодически звучит объявление о необходимости соблюдать масочный режим.
Справка
Речь идет об ослаблении, а не об отмене карантина в украинской столице, введенного из-за пандемии COVID-19.
Эпидемиологическая ситуация в городе и в дальнейшем крайне сложная. По состоянию на 9:00 субботы, 30 мая, в Киеве выявлено 2 904 случая заболевания коронавирусом, в Киевской области - 1 556.
- В понедельник, 25 мая, Киевский метрополитен возобновил перевозку пассажиров.
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