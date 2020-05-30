В Киеве снова заработали ТРЦ

30 мая, 2020, 18:32

В субботу, 30 мая 2020 года, в Киеве открылись для посетителей крупные торгово-развлекательные центры, но детские развлекательные зоны в них пока не будут действовать

Вместе с тем, большое количество людей в ТРЦ не наблюдается, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

На входе в некоторых ТРЦ заметны небольшие очереди за противоэпидемические мероприятия.

Людям на входе измеряют температуру, на столиках стоят средства дезинфекции.

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Размещено также объявления о необходимости соблюдения санитарно-противоэпидемических правил пребывания в общественных местах.

Периодически звучит объявление о необходимости соблюдать масочный режим.

Справка

Речь идет об ослаблении, а не об отмене карантина в украинской столице, введенного из-за пандемии COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация в городе и в дальнейшем крайне сложная. По состоянию на 9:00 субботы, 30 мая, в Киеве выявлено 2 904 случая заболевания коронавирусом, в Киевской области - 1 556.