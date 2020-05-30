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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошла еще одна вспышка коронавируса в общежитии

В Киеве произошла еще одна вспышка коронавируса в общежитии


фото: Укрінформ
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вспышка коронавируса произошла еще в одном общежитии в столице

Об этом Кличко сообщил в telegram.

"Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики", - написал Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирус в 55 человек. 7 из них - медики. Один случай - летальный.

На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших в сутки: 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет, 19 мужчин от 21 до 81 лет, 1 девочка в возрасте 15 лет и 1 мальчик, которому 3 года.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки в столице 40 человек. Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

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