В Киеве произошла еще одна вспышка коронавируса в общежитии
Об этом Кличко сообщил в telegram.
"Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики", - написал Кличко.
По его словам, за прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирус в 55 человек. 7 из них - медики. Один случай - летальный.
На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Среди заболевших в сутки: 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет, 19 мужчин от 21 до 81 лет, 1 девочка в возрасте 15 лет и 1 мальчик, которому 3 года.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки в столице 40 человек. Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.
- По состоянию на 9:00 субботы, 30 мая, в Украине зафиксировано 23 204 случая заражения COVID-19 , из них 696 - летальные, 9311 пациентов выздоровели.
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