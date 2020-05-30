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Espreso.tvКриминалВ Харькове в ДТП с участием полицейских погибли два человека

В Харькове в ДТП с участием полицейских погибли два человека


фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове в результате ДТП с участием авто патрульной полиции погибли два человека

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"30 мая, около 00:20, на проспекте Московском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Daewoo Lanos и служебного авто патрульных Toyota Prius. Водитель автомобиля Daewoo Lanos при обстоятельствах, которые выясняются, неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota Prius, который двигался во встречном направлении, и после удара загорелся ", - говорится в сообщении.

Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, однако пламя мгновенно охватило Daewoo Lanos.

В результате ДТП пассажир и водитель автомобиля Daewoo погибли на месте. Патрульные получили телесные повреждения различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу.

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