УПЛ: где и когда смотреть первые матчи чемпионата Украины по футболу после карантина
30 мая, 2020, 07:07
Сегодня, 30 мая, состоятся первые матчи чемпионата Украины по футболу после карантина
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В чемпионате Украины было сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" имеет столько же баллов и занимает третье место.
Чемпионат Украины по футболу
24-й тур
30 мая
14:00 "Колос" - "Десна", "Футбол 2"
17:00 "Днепр-1" - "Олимпик", УНИАН
17:00 "Александрия" - "Заря", "Футбол 2"
31 мая
14:00 "Ворскла" - "Львов", "Футбол 1"
14:00 "Карпаты" - "Мариуполь", УНИАН
17:00 "Шахтер" - "Динамо", "Футбол 1"
- 26 мая Украинская ассоциация футбола получила разрешение Министерства здравоохранения Украины восстановить матчи УПЛ с 30 мая.
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