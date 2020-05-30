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Espreso.tvСпортУПЛ: где и когда смотреть первые матчи чемпионата Украины по футболу после карантина

УПЛ: где и когда смотреть первые матчи чемпионата Украины по футболу после карантина


фото: upl.ua
Сегодня, 30 мая, состоятся первые матчи чемпионата Украины по футболу после карантина

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В чемпионате Украины было сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" имеет столько же баллов и занимает третье место.

Чемпионат Украины по футболу

24-й тур

30 мая

14:00 "Колос" - "Десна", "Футбол 2"

17:00 "Днепр-1" - "Олимпик", УНИАН

17:00 "Александрия" - "Заря", "Футбол 2"

31 мая

14:00 "Ворскла" - "Львов", "Футбол 1"

14:00 "Карпаты" - "Мариуполь", УНИАН

17:00 "Шахтер" - "Динамо", "Футбол 1"

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